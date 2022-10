"Wir wollen keine Kinder traumatisieren", erklärt Stefan Waltensdorfer schmunzelnd. "Also wird der kommende Escape Room wirklich nur für Jugendliche und Erwachsene sein." Zum bereits vierten Mal bringt Waltensdorfer gemeinsam mit der Stadtgemeinde den beliebten Escape Room "Exit the Rathaus" nach Köflach. Heuer allerdings nicht ins Rathaus - wobei der Name dennoch beibehalten wird - sondern ins JUKO. "Diesmal dritteln wir also die Arbeit", so Waltensdorfer. "Ich selbst schreibe vor allem die Rätsel."