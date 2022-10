"Ich bin ein extremer Autodidakt", lacht der in Bärnbach lebende 29-jährige Chris Wiedner. "Ich spiele seit zwölf Jahren Gitarre und Klavier, ohne jemals eine Musikschule von innen und außen gesehen zu haben." Der in Graz Geborene maturierte an der HAK Grazbachgasse und schnupperte anschließend in mehreren Studienrichtungen, unter anderem auch Toningenieur und Musikwissenschaften. "Ich habe jedoch nichts beendet, da ich währenddessen nichts anderes getan habe, als Musik zu komponieren und aufzunehmen", schildert er.