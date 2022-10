Nicht nur Laubblätter liegen im Herbst am Boden, heuer könnten es auch Flugblätter sein. Denn zahlreiche neue Geschäfte werden derzeit im Bezirk Voitsberg eröffnet. Dabei lief in den Vorbereitungen nicht immer alles reibungslos. So gab es bezüglich der neuen Hofer-Filiale in Söding-St. Johann von Anrainern Kritik an der neuen Straßenführung. Am Vorum in Voitsberg, das als prestigeträchtiges Industriegebiet vermarktet wird, werden neue Geschäftsflächen eröffnet. Unverständnis dafür gibt es vor allem von der Opposition.