Am Montag, dem 10. Oktober, lud Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) in die Aula der Alten Universität Graz. "Zukunftsgemeinde Steiermark" lautete der Name des steiermarkweiten Gemeindewettbewerbs, der heuer zum 17. Mal stattfand. Freudige Nachrichten gab es im Laufe des Abends für den Bezirk Voitsberg: Dreimal durften weststeirische Initianten über Auszeichnungen jubeln.