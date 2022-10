Ein Industriebrand in der Produktionshalle der Zimmerei Preschan in Voitsberg – dieser Einsatz ist glücklicherweise nur simuliert gewesen. Bei der Abschnittsübung am 8. Oktober fanden sich die Kameraden aus dem Feuerwehrabschnitt 2 des Bereichsfeuerwehrverbands in der Zimmerei ein, um ein mögliches Brand-Szenario durchzugehen – und damit Übung für den Realfall zu erlangen.