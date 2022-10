In dem Zelt, das beim Bauhof von Stallhofen aufgebaut wurde, geht es schon am Donnerstagnachmittag geschäftig zu: Die Zucht-Tiere, die am Wochenende ausgestellt werden, werden hier von Preisrichtern bewertet. Genauestens werden Kriterien wie Gesamteindruck, Körperform oder Haltung unter die Lupe genommen.