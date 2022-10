Neues Lokal in Bärnbach

"Gemütlichkeit und Genuss für alle" im Café Kuß

Am 30. September eröffnete ein neues Café seine Pforten am Bärnbacher Rathausplatz: das Café Kuß. Leiterin Sabrina Kuß spricht über den Eröffnungsprozess und über Mut in Krisenzeiten.