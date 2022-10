Verkehrsunfall in Edelschrott: Zwei Pkw kollidierten

Am Dienstag, dem 4. Oktober, kam es in Edelschrott zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. In einer Kreuzung Richtung Modriach/Hirschegg stießen die zwei Fahrzeuge zusammen – es gab jedoch keine Verletzten.