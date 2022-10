Bärnbach baut: Das ist nicht nur eine schöne Alliteration, sondern auch die Wahrheit. Gleich vier Wohnprojekte entstehen aktuell in der Stadt. "Zunächst geht das Projekt der GSL in der Glockenstraße in die nächste Phase", berichtet Bürgermeister Jochen Bocksruker (SPÖ). "Im zweiten Bauabschnitt entstehen dort 29 Wohnungen." Die Gleichenfeier fand schon statt, eine Fertigstellung der Mietwohnungen (ab 50 Quadratmetern Fläche) ist für Jänner 2023 angepeilt. Wer Interesse an einer der Wohnungen hat, kann sich bei der zuständigen Immobilienverwertungs-GmbH "Wohnreich" melden: Unter office@wohnreich.at oder +43316 375 070.