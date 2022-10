Die Freiwilligen Feuerwehren von Pack, Modriach, Edelschrott, Mooskirchen, Steinberg und Ligist mussten am Dienstag, dem 4. Oktober schon in aller Früh ausrücken. Gegen 5.59 Uhr wurden sie wegen einem Tunnelbrand auf der A2 im Herzogbergtunnel Richtung Wien alarmiert. "Ein Tunnelbrand ist eine Ausnahmesituation. In der Regel wird jedes Portal von drei Wehren besetzt", erklärt Philipp Müller, stellvertretender Kommandant der FF Mooskirchen.