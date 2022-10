"Servus und Pfiat Gott" lautete das Motto der beiden Abschiedskonzerte von Musikschullehrer Bernd Prettenthaler, der 28 Jahre lang an der Musikschule in Ligist unterrichtete. Am 30. September – dem letzten offiziellen Arbeitstag – sowie am 1. Oktober – dem ersten Tag der wohlverdienten Pension – lud der Stiwoller Musikant zu Abschiedskonzerten nach Ligist ein.