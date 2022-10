Überlastung, Inflexibilität, zu wenig Freizeit – es gibt verschiedenste Gründe dafür, das aktuell am häufigsten angewendete Arbeitsmodell zu kritisieren und zu überdenken. Einige Unternehmen tun das bereits – auch im Bezirk Voitsberg. So etwa die Lukmann Consulting GmbH in Söding-St. Johann, die vor knapp drei Jahren die 30-Stunden-Woche für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeführt hat. "Seit anderthalb Jahren sind wir aber bei 32 Wochenstunden, 30 waren etwas zu wenig", erklärt Geschäftsführer Walter Lukmann. Für ihr Arbeitsmodell gewann das Unternehmen sogar den steirischen Gesundheitspreis "Fit im Job".