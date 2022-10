"In meiner Jugend hat unser Nachbar aus Spanplatten einen Tischtennistisch für uns gebastelt. Im Gasthaus Stangl in Köflach haben meine Freunde und ich immer gespielt, bis es finster wurde", erinnert sich Hans-Peter Stangl an den Anfang seiner Tischtennis-Karriere zurück. Welche Rolle der Sport noch in seinem Leben einnehmen würde, ahnte er damals noch nicht.