Ab Montagabend herrscht in vier gesperrten Tunnel auf der A2 Südautobahn Hochbetrieb. Mehr als 50 Personen sind ab dem 3. Oktober bis Freitagfrüh in der Tunnelkette Pack in insgesamt vier Nächten im Einsatz, um Wartungsarbeiten durchzuführen. Die Arbeiten dauern jeweils von 19 Uhr bis 5 Uhr früh. In den ersten beiden Nächten ist deswegen die Fahrbahn Richtung Wien gesperrt, in den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag sowie auf Freitag die Fahrbahn Richtung Arnoldstein/Italien. Die Umleitung führt jeweils ab den Anschlussstellen Mooskirchen beziehungsweise Packsattel über die Packer Bundesstraße B70.