"Die Anfragen an unsere Angebote sind im letzten Jahr deutlich gestiegen", erzählt Astrid Kniendl vom gemeinnützigen Verein akzente. Damit meint sie vor allem das Mädchen- und Frauenberatungsangebot, bei dem sich Frauen und Mädchen unter anderem dann an den Verein wenden können, wenn sie Gewalterfahrungen ausgesetzt sind. Grund dafür sei jedoch nicht ein Anstieg an Gewalterfahrungen, sondern eine erhöhte Sensibilisierung der Bevölkerung.