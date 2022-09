Wer nicht nach München fahren will, um bayrisches Bier beim Oktoberfest zu verkosten, der kann dies am Samstag, dem 1. Oktober, ab 14 Uhr auch im großen Festzelt beim Schaufelradbagger in Bärnbach tun. "Wir haben heuer beim Bierfest nicht nur Sorten aus Bayern, sondern wieder 40 Biere aus der ganzen Welt", freut sich der Bärnbacher Kulturreferent Andreas Albrecher über das umfangreiche Sortiment an "Gerstensäften". Und weil Biergenuss auch mit Stil zu tun hat, wird der schaumige Durstlöscher im edlen Glas serviert, das vom heimischen Erzeuger Stoelzle aus Köflach stammt. Bekanntlich fertigt Stoelzle seit mehr als 200 Jahren nachhaltige Verpackungen aus Glas für die verschiedensten Anwendungszwecke und Produktarten. Im Herbst fallen dabei die Stoelzle Bierkrüge, in denen auch beim Oktoberfest auf der Münchner Wies’n die Maß ausgeschenkt wird, besonders ins Auge. Diese kommen auch noch11:05 bei vielen regionalen Veranstaltungen, wie eben beim siebenten Bierfest in Bärnbach zum Einsatz.