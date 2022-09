Nicht alles, was nicht mehr funktioniert, ist reif für die Tonne. Um noch zu retten, was man eigentlich schon wegwerfen wollte, ist allerdings handwerkliches Geschick erforderlich. Allen, denen etwas unter die Arme gegriffen werden soll, wird am 8. Oktober 2022 geholfen, wenn erneut eine Repair Café-Veranstaltung im Haus des Lebens in Voitsberg stattfindet.