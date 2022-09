Im Bezirk Voitsberg wurde der Tag des Denkmals (25. September) an drei Orten begangen. Bei der Burgruine Krems nahmen trotz Regenwetters mehr als 100 Personen an zwei Burgführungen des Historikers Ernst Lasnik Teil. Beim Geistthaler Buchhaus fanden sich am Vormittag etwa 40, am Nachmittag rund doppelt so viele Besucher ein, um sich von Lasnik die Geschichte des ehemaligen Verwaltungs- und Gerichtsgebäudes erzählen zu lassen.