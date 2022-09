Am Areal hinter der Bergbauerinnerungsstätte in Zangtal bei Voitsberg fliegen seit Freitagvormittag wieder die Holzspäne - die Motorsägen hört man schon von weitem. Unter einzelnen Zelten kann man den geschäftigen Holzschnitzern dabei zusehen, wie sie aus unförmigen Baumstämmen die schönsten Figuren sägen. Der Geruch nach Wald und frischem Gras lässt vergessen, dass man sich nicht weit entfernt vom Stadtzentrum Voitsberg befindet. Mit ihren Holzplastiken laden die Kettensägenschnitzer außerdem in eine andere Zeit ein: Das Thema des Jahres ist "Voitsstone" - in Anlehnung an die "Steinzeit-Familie" Feuerstein wird ein Steinzeit-Dorf simuliert.