In der Nacht auf Donnerstag, den 22. September 2022, stürzte ein 61-Jähriger aus bislang unbekannter Ursache aus dem Fenster einer Jagdhütte in der Gemeinde Kainach bei Voitsberg. Der 61-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld befand sich mit seinem Sohn und einem Bekannten in der Jagdhütte, ehe er aus einer Höhe von rund fünf Metern auf einen Wiesenboden stürzte.

Der Sohn fand seinen Vater am nächsten Morgen gegen 6.45 Uhr und verständigte die Einsatzkräfte. Diese hatten jedoch vorerst Schwierigkeiten, die schlecht zufahrbare Hütte zu erreichen. "Als wir letztendlich ankamen, fanden wir den Verletzten mit einer Kopfwunde vor, er war ansprechbar, aber bereits stark unterkühlt", erzählt Marcel Hausegger vom Roten Kreuz, der bei dem Einsatz vor Ort war. Der 61-Jährige wurde aufgrund seines Zustandes nach der Erstversorgung in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Danach wurde der Mann an die Besatzung des Rettungshubschraubers C 12 übergeben, der auf einer nahe gelegenen Wiese landete. Der Zustand des Mannes ist nach Auskunft der behandelnden Ärzte nach wie vor lebensbedrohlich.