Personen mit Behinderung werden im politischen Diskurs oftmals außen vor gelassen. Die Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH veranstaltet deshalb schon seit einiger Zeit in Zusammenarbeit mit dem Kundenrat sogenannte Politische Gruppen. Dabei treffen sich Menschen mit Behinderung mit ihren Assistenten zum politischen Austausch – dieses Jahr mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Bisher haben diese Gespräche ausschließlich in Graz stattgefunden, doch mit Herbstbeginn dieses Jahres werden die Gespräche auch in den einzelnen Regionen forciert.