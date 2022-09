"Ich war schon als Kind fasziniert, als ich einen Schwarzweiß-Film im Fernsehen über den Chor gesehen habe. Die Wiener Sängerknaben sind eine legendäre österreichische Institution, wie die Lipizzaner. Daher ist es eine sensationelle Geschichte, dass der bekannteste Knabenchor der Welt bei uns in Bärnbach auftritt", freut sich Kulturstadtrat Andreas Albrecher auf das Konzert am Freitag, dem 7. Oktober, im Volkshaus Bärnbach (Einlass 19 Uhr, Beginn 19.30 Uhr). "Wir sind stolz darauf, dass wir uns mit der Hundertwasserkirche, dem Fuchsbrunnen und weiteren bekannten Sehenswürdigkeiten so einen Namen als Kulturstadt gemacht haben, dass die Wiener Sängerknaben angefragt haben, ob sie bei uns singen dürfen. Das ist fast unglaublich", schwärmt Albrecher.