Die Gemeinderatssitzung im Köflacher Rathaus startete am Dienstagabend mit der Angelobung eines neuen Mitglieds. Nachdem Christoph Franz (SPÖ) sein Mandat zurückgelegt hat, wurde Anna Penz von der SPÖ nachnominiert und bewies sogleich, dass sie die Oppositionspolitik ernst nimmt. Kritisch erkundigte sie sich etwa über die aktuelle Lage beim geplanten Lipizzaner-Resort in Piber: "Wenn man beim Friedhof in Piber steht und dort Chalets statt der Weide der Pferde sieht, wäre das für mich als Piberin kein schöner Anblick", bekundet die neue Stimme der Opposition. Aktuell ist ein baldiger Spatenstich aber nicht in Aussicht. Noch laufe die Revision, genauere Details seien laut Bürgermeister Helmut Linhart Mitte Oktober zu erwarten, der erwähnt, dass der Bau nicht nur mit der Spanischen Hofreitschule abgesprochen sei, sondern das Luxushotel so gebaut werden soll, dass sehr viel Grün bestehen bleibt und die Anlage somit im Landschaftsbild "nicht auffällt".