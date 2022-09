Mit gutem Wein ließen sich die beiden Heimatbundesländer von Anita und Christian bei ihrer Hochzeitsplanung am besten unter einen Hut bringen: Vom niederösterreichischen Weinviertel, wo am 17. September 2022 die standesamtliche Trauung des Paares gefeiert wurde, geht es in genau einem Jahr an die Südsteirische Weinstraße, wo die kirchliche Hochzeit stattfinden wird. "Unsere Idee war eine Kombination zwischen Niederösterreich und der Steiermark, damit wir den Spagat schaffen", erklärt Christian. Die Trauung wurde im Schloss Liechtenstein im kleinen Kreis mit der Familie und den engsten Freunden des Paares abgehalten – "um beim Thema Wein zu bleiben, mit einer Auslese der wichtigsten Personen", lacht Christian.

"Positiver Stress" bei Hochzeitsplanung

Die kirchliche Hochzeit, die zugleich das Ein-Jahr-Jubiläum der Trauung sein wird, soll am 16. September 2023 im großen Stil zelebriert werden. Die Planungen dafür sind bereits abgeschlossen, Musik, Pfarrer sowie das Schloss Gamlitz als Location stehen bereits fest. "Die Vorbereitungen waren mit positivem Stress verbunden, wir haben gemerkt, dass wir gleich ticken, das hat uns noch mehr zusammengeschweißt", sagt Christian.

Anita Schneeberger, vormals Stindl, ist Volksschul-Lehrerin aus Mistelbach (Niederösterreich), wo sie mit Christian in einer Eigentumswohnung lebt. Den gebürtigen Stallhofener kennt der ein oder andere vielleicht noch aus seiner Zeit als Anzeigenberater im Regionalbüro Voitsberg, mittlerweile hat es ihn nach Wien verschlagen, wo er seit 15 Jahren für die Kleine Zeitung als Key Account Manager tätig ist. Nun hat Christian seine große Liebe gefunden: "Anita steht jeden Tag mit einem Lächeln auf, sie ist ein fröhlicher und liebenswerter Mensch".

Die Mistelbacherin und der Stallhofener haben ihr Glück gefunden © Katharina Schiffl

Antrag in Schneekapelle

Ihre ersten Treffen verbrachten Anita und Christian bei Ausflügen ins Weinviertel, wo sie Wanderungen, unter anderem auf den Buschberg, unternahmen: "Ich habe schnell gemerkt, dass es sich nur um Erhebungen und sanfte Hügel handelt, da gibt es schon einen Unterschied zu den Bergen in der Steiermark", lacht Christian, der sich für den Antrag etwas Besonderes überlegt hat. Bei einer gemeinsamen Reise nach Finnland hielt er über dem Polarkreis in einer Schneekapelle um Anitas Hand an. "Das war sehr romantisch, am gleichen Tag hat dort ein Pärchen geheiratet, ich habe darum gebeten, ob sie sie die Kapelle für uns aufsperren können", erinnert sich Christian. Zur Krönung sahen die beiden am Abreisetag sogar das Nordlicht.

Das Nordlicht ist nicht das einzige gute Omen, auch Christians Hochzeitsanzug ist vielversprechend: "Ich habe den Hochzeitsanzug meines Vaters umschneidern lassen, der vor 41 Jahren geheiratet hat und seitdem glücklich geblieben ist."