Mit Anfang September präsentierte das Eltern-Kind-Zentrum Voitsberg (EKIZ) ein neues Programmheft: Über 50 Seiten erstreckt sich das Angebot des gemeinnützigen Vereins für Kinder, Großeltern und Eltern ab der Schwangerschaft. Neben diversen Elternbildungsangeboten online und in Präsenz gibt es auch wieder Eltern-Kind-Gruppen und Spielgruppen für Kinder. Ab 23. September findet zudem wieder der Baby- und Kinderbazar in der Eishalle in Rosental statt.