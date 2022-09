Gegen 10.00 Uhr führte eine 16-Jährige gemeinsam mit einem 49-jährigen Voitsberger Schlägerungsarbeiten im Wald in Köflach durch. Dabei passierte ein schwerer Unfall: Die Jugendliche versuchte, eine steckengebliebene Motorsäge aus einem Holzstück am Boden zu befreien und dürfte dabei am Gasknopf angestoßen sein. Sie schnitt sich trotz Schutzkleidung in den Unterschenkel.