Die neueste Trendsportart Paddeltennis wird in Kürze auch Sportler und Sportlerinnen im Bezirk Voitsberg in den Bann ziehen. "Ja, wir errichten den ersten Platz in der Region. Die Anlage wurde bereits bestellt und ist schon auf dem Schiffsweg von China zu uns unterwegs", freut sich Markus Riemer, seit April neuer Eigentümer und Betreiber des Fitnessstudios Megafit in Bärnbach. Seit der Übernahme hat er schon viel investiert und hat auch noch einige Pfeile im Köcher. "Fertig ist bereits unser Cardioraum in der ersten Etage, der komplett renoviert und mit den neuesten, personalisierbaren Geräten ausgestattet wurde", freut sich Riemer. Weniger sicht- aber spürbar sind weitere Neuerungen wie bei der Lüftung, Heizung, den elektrischen Leitungen und der Klimatisierung. "Insgesamt kommen fast eine Million Euro zusammen. Geplant ist noch eine Fotovoltaikanlage für den Strom und die Heizung", schildert Riemer, der mit dem Paddeltennis nicht nur seinen Mitgliedern eine neue Herausforderung bieten möchte.