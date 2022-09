Bei Stephan und Julia Gsellmann begann alles beim Tanzen: Kennengelernt hat sich das Hochzeitspaar im La Noche in Gralla bei Leibnitz. "Ich weiß noch, dass er dieses weiße Hemd anhatte", erzählt Julia. "Da hat es bei mir sofort Klick gemacht." Auch Stephan verliebte sich fast sofort in seine jetzige Frau: "Ihre Art und Weise, ihr Aussehen – ich liebe in Wahrheit alles an ihr", erklärt er lachend. 2012 lernten sie sich kennen, seit 2013 sind sie ein Paar – am 27. August 2022 fand schließlich die Hochzeit statt. "Der Antrag war extrem romantisch", schwärmt Julia. Ihr Stephan überraschte sie mit einem Ausflug nach Eisenerz und hielt beim Gipfelkreuz auf dem Reichenstein um ihre Hand an. "Für mich war schon als ich sie kennenlernte klar, sie ist es", sagt Stephan.

Das Paar ist bei Feuerwehr und Landjugend aktiv

Die Sommerhochzeit Ende August fand in herzlicher Begleitung der Freiwilligen Feuerwehr Söding statt. Mit einem Luftschlauchbogen standen die Feuerwehrleute für das frisch verheiratete Pärchen vor der Sebastianikirche in Söding Spalier: "Wir haben uns irrsinnig gefreut", erzählen beide. Die Freiwillige Feuerwehr ist für Stephan "eine Stütze" seit er 12 Jahre alt ist. "Ich schätze die Kameradschaft sehr", sagt er. Sowohl für Stephan als auch für Julia war es immer wichtig, sich in der jeweiligen Heimatgemeinde aktiv zu beteiligen: Stephan als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Söding, Julia in der Landjugend von Gralla, wo sie ursprünglich herkommt. Mittlerweile leben sie beide im Bezirk Voitsberg: Gemeinsam mit ihrem zweijährigen Sohn wohnen sie in einem Haus in Söding. Und dort will das glückliche Hochzeitspaar auch vorerst bleiben.