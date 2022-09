"Wir sind ausgebucht", freut sich der Vereinsobmann von "Innenstadt.Voitsberg" Harald Sticher bei seiner Begrüßungsrede im Gasthaus Merta. Tatsächlich ist der Veranstaltungsraum des Lokals beinahe voll besetzt, als der Informationsabend des Vereins um 18.30 Uhr beginnt. Dieser Andrang zeuge vom Interesse der Voitsberger an den Vereinsthemen, so Sticher. Der gemeinsame Abend solle einen Überblick, darüber geben, was "Innenstadt.Voitsberg" in den letzten zweieinhalb Jahren erreicht habe - und was nicht. Im Anschluss gebe es Raum für Fragen und Diskussionen - allerdings sei es dem Verein wichtig, dass diese nicht ausarten oder bereits zur Genüge Diskutiertes aufwärmen.