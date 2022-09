Im Dezember in Betrieb

15 Millionen investiert: Spatenstich für die neue Holz-Her-Halle

Pandemiebedingt verspätet fand in Voitsberg der Spatenstich für die neue Montagehalle von Holz-Her statt. Das Skelett steht bereits, im Dezember will man die Halle in Betrieb nehmen.