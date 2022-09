Mit Beginn des neuen Kinderbetreuungsjahres am Montag, dem 12. September, stellt sich vielen Eltern die Frage nach geeigneten Betreuungsangeboten für ihre Kinder. Am 8. September wurde der neunte steirische Kinderbetreuungsatlas vorgestellt, der alle 286 steirischen Gemeinden auf ihr Betreuungsangebot überprüft. Eine Gemeinde im Bezirk Voitsberg stach dabei hervor: St. Martin am Wöllmißberg.