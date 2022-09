Direktorin Zingl-Stöcklmair: "Ich bin bei jedem ersten Schultag aufgeregt"

Am Montag, dem 12. September, beginnt wie für alle Schulen in der Steiermark auch in der Volksschule Bärnbach wieder der Schulbetrieb. Zwischen Aufregung und Vorfreude verstecken sich jedoch auch Zukunftssorgen und Abschiede.