Hund erlitt Rauchgasvergiftung, Brandursache unklar

Am Freitagvormittag gegen 11 Uhr geriet ein Wohnhaus in Bärnbach, Bezirk Voitsberg aus unerklärlichen Gründen in Brand. Ein Hund, der sich in der Wohnung befand, erlitt eine Rauchgasvergiftung.