Wie lange die Stadt Voitsberg besteht, das kann heute niemand genau datieren. Denn das älteste bekannte Dokument, in dem Voitsberg die Stadtrechte zugesprochen werden, ist eine am 12. Jänner 1245 ausgestellte Urkunde. Darin bestätigt der "Landschreiber" Witigo die von Herzog Leopold - dem V. oder VI. - gewährten Rechte für die Mutterpfarre Piber und ihre Tochterkirchen. "Die Stadt könnte aber einiges älter sein, vielleicht auch schon 800 Jahre", erklärt Historiker Ernst Lasnik. "Es fehlt eine Gründungsurkunde. Die Stadterhebung dürfte aber zwischen 1220 bis 1245 passiert sein", meint Lasnik, der hofft, dass diese Notiz vielleicht doch noch irgendwo in historischen Beständen auftaucht.