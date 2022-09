In den kommenden Jahren soll - wie mehrfach berichtet - der Hauptplatz der weststeirischen Stadt Voitsberg neu gestaltet werden. Anlass dafür ist, dass viele der unterirdischen Leitungen und Kanäle erneuert werden müssen. Dieses aufwändige Projekt will man dafür nutzen, um auch den Platz auch oberirdisch zu erneuern und attraktiver zu gestalten, damit das geschäftige Treiben am Hauptplatz wieder zunimmt.