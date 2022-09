Hugo Kohlbacher: Köflacher Literat mit Charme

Der ehemalige Volksschullehrer und Schreiber Hugo Kohlbacher stellt am Donnerstag, dem 15. September, im Gasthof Thöny in Maria Lankowitz sein in Kooperation mit Johann Wegscheider entstandenes Buch "Wanderer, kommst du nach K...." vor.