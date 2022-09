Die Gerüchte geistern bereits seit mehreren Wochen durch den Bezirk, nun ist es aber Gewissheit. Vor wenigen Tagen hat die Gemeinde Rosental an der Kainach (Bezirk Voitsberg) vom Rewe-Konzern erfahren, dass die Billa-Filiale in der Einkaufswelt im Jahr 2023 geschlossen werden soll. Wie berichtet war erst am 1. September der Billa-Markt in der Grazer Vorstadt in unmittelbarer Nähe des Voitsberger Hauptplatzes geschlossen worden. Stattdessen setzt der Rewe-Konzern auf die um vieles größeren, ehemaligen Merkur-Märkte, die inzwischen unter dem Namen "Billa Plus" firmieren. Der nächste dieser Märkte wird demnächst am Vorum in Voitsberg eröffnet.