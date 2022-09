"Sich mit digitalen Medien auszukennen, ist in der heutigen Zeit essenziell, auch für ältere Menschen in ländlichen Gebieten", sagt Astrid Kniendl vom Verein Akzente. Aufgrund der infrastrukturellen Ausdünnung am Land, sei es für diese sogar besonders wichtig. "Wenn eine Gemeinde beispielsweise keine Bank mehr hat, wird es für Ältere immer wichtiger, mit E-Banking zurechtzukommen, wenn sie ihre Bankgeschäfte weiter selbstständig führen möchten", meint Kniendl. Und auch in anderen Lebensbereichen würden digitale Kompetenzen die Selbstständigkeit von älteren Personen stärken: im öffentlichen Verkehr etwa.