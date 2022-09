"Für uns ist das ein toller Jahresabschluss, mit dem Fest der Lipizzaner und dem Almabtrieb bereiten wir uns aktuell auf zwei absolute Highlights vor", schwärmt Erwin Movia, Leiter des Lipizzanergestüts in Piber (Köflach). Zu den Details: Am 10. September laden die Spanische Hofreitschule und das Gestüt zum "Fest der Lipizzaner" nach Piber, am 17. September findet dann nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder der traditionelle Almabtrieb der Lipizzaner statt.