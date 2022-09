Nur vier Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges wurde in Voitsberg eine Ortsgruppe der Naturfreunde gegründet. Trotz der schwierigen Zeit konnten noch im Gründungsjahr viele Ausrüstungsgegenstände für die einzelnen Sektionen angeschafft werden. Im Mittelpunkt stand seit jeher das Wandern. Schon im Jahr 1923 nahmen 225 Mitglieder an halb-, ganz- oder mehrtägigen Wanderungen der Naturfreunde Voitsberg teil. In diesem Jahr wurde mit Hilfe der Naturfreunde die Teigitschklamm erschlossen, im Winter wurde der Grafenteich im Schlosspark Greißenegg zum beliebten Tummelplatz für die eislaufenden Mitglieder.