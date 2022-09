Die Inschrift am ehemaligen Geschäftsgebäude in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Voitsberg verkündet das Jubiläum: "Eisenhandlung Gustav Vogl, gegründet 1847". "Verkauft wurden Kleineisenwaren, es war aber eine Art Gemischtwarenhandel, eine sogenannte Spezerei", erzählt der geschäftsführende Gesellschafter Albert Vogl, der gemeinsam mit seiner Gattin Riki Vogl und den Töchtern Arabella und Isabella das Familienunternehmen inzwischen in sechster Generation führt.