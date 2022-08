Ab September geht es rund in Bärnbach: Viele Veranstaltungen stehen auf dem Programm, die für jeden Geschmack etwas bieten. Gleich zwei Tage lang wird am 3. und. 4. September beim Schaufelradbagger gefeiert, wenn die Mitglieder der Bergkapelle Oberdorf-Bärnbach zum Bärnbacher Schmankerlfest laden. Eröffnet wird am 3. September um 11 Uhr mit einem Bieranstich mit Willi Gabalier. Ab 18 Uhr unterhalten Jugendkapellen, ehe die Gruppen „Schlossberg Böhmische“ und „Sulmtal Express“ zum Tanz aufspielen. Sonntags findet ab 10 Uhr das Bezirksmusikertreffen mit anschließendem Frühschoppen statt.