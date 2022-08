Am 1. September kann Bruder Elias Unegg auf sein erstes Jahr als Provisor der Pfarre Maria Lankowitz und Leiter des dazugehörigen Klosters zurückblicken. In seinem ersten Jahr im Amt hat sich im Wallfahrtsort allerhand getan, auch wenn Unegg von einer schweren Corona-Infektion beinahe ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt wurde, blieb in Kirche und Klostergarten fast kein Stein auf dem anderen.