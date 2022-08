Kurz nach 1.30 Uhr in der Früh wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Köflach am Donnerstag, dem 25. August 2022, zu einem Fahrzeugbrand alarmiert. Am Rande des Parkplatzes des Billa Plus in der Mühlgasse war ein Moped in Flammen aufgegangen. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das motorisierte Zweirad in Vollbrand.