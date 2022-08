Was "Die Irrwurzla" mit einem Farnkrautgewächs gemein haben

Haben Sie gewusst, dass die Musiker der Gruppe "Die Irrwurzla" sowohl in einer alten als auch in einer jungen Besetzung auftreten? Das Trio, dessen Bandname in Sagen auftaucht, hat demnächst einige Auftritte.