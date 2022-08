Genau 32 Tage lang waren der Köflacher Autor Thomas Edler und sein Schulkollege Johannes Schmid, inzwischen Bürgermeister von Rosental, vor 14 Jahren unterwegs, um ihr größtes Abenteuer zu erleben: Eine Reise mit einem VW-Bus von Indien über Pakistan, Persien, die Türkei bis in die Weststeiermark. "Schuld" sind die Brüder Andreas und Stefan Edler, die acht Monate zuvor in der Heimat aufgebrochen waren und ihren Road-Trip wegen fehlender Papiere und Zeitmangel in Amritsar in Indien an der pakistanischen Grenze beenden mussten.