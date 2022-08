Jugendarbeit wird beim Roten Kreuz Voitsberg-Köflach großgeschrieben, damit auch in Zukunft gut ausgebildete Rettungssanitäterinnen und -sanitäter zur Stelle sein werden, wenn irgendwo im Bezirk Hilfe benötigt wird. Die Leitung der Jugendrotkreuz-Gruppe an der Bezirksstelle Voitsberg-Köflach wurde unlängst von Jacqueline Reicher übernommen. Die 24-Jährige kam vor zehn Jahren das erste Mal mit der Hilfsorganisation in Berührung: "Als ich 14 Jahre alt war, hatte mein Papa einen schweren Forstunfall. Nachdem meine jüngere Schwester und ich diese Nachricht erhalten hatten, fragten wir uns, wie die Rettungskräfte unseren Papa am Unfallort versorgten. Und so kamen wir zur ersten Jugendstunde an die Rotkreuz-Bezirksstelle Voitsberg-Köflach", erzählt Reicher, die aus Geistthal kommt.