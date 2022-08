Der Weststeirer Thomas Schlatzer schloss von der Matura bis zum Doktorat sämtliche Prüfungen mit der Note "Sehr gut" ab. Aus diesem Grund bekam der gebürtige Voitsberger Mitte Juli den Ehrentitel "sub auspiciis praesidentis" sowie einen Ehrenring vom Bundespräsidenten höchstpersönlich verliehen. "Die Auszeichnung ist eine schöne Bestätigung, die Chemie war schon immer ein Hobby von mir, deshalb ist mir das Lernen umso leichter gefallen", erklärt Schlatzer seine außergewöhnlichen Leistungen. "Dafür musste auch einiges zusammenspielen, ich verdanke meinen Wegbegleitern viel, angefangen bei meinem ehemaligen Chemielehrer Robert Tripolt am Gymnasium in Köflach, der mein Interesse für das Fach Chemie geweckt hat."