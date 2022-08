Die Mitglieder der Stadtfeuerwehr Voitsberg laden am kommenden Wochenende am 27. und 28. August zu ihrem traditionellen Zweitagefest beim Feuerwehrhaus Voitsberg ein. Diese Traditionsveranstaltung startet am Samstag tagsüber mit einem großen Stocksportturnier, ehe ab 20 Uhr "Die Granaten" bei einem der letzten Auftritte ihrer sehr erfolgreichen Karriere für Stimmung sorgen werden.