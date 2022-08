Mehr Gäste als Einwohner zählte am 15. August das 680-Seelen-Dorf Stiwoll (Graz-Umgebung): Die Besucher waren gekommen, um das 30. Stiwoller Dorffest zu besuchen und das Finale von "Folklore Global 2022" zu erleben. Das Folklore-Festival gibt es seit 1995 im Zweijahres-Rhythmus, mehr als 60 ausländische Gruppen mit über 2000 Teilnehmern waren bisher zu Gast in der westlichen Steiermark. Vor Stiwoll machte das Fest in Söding-St. Johann, in Graz und in Stainz Halt.